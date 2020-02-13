Мишустин назвал способы снижения ставки по ипотеке

Снизить уровень ставок по ипотечным кредитам в России можно, лишив банки возможности накручивать ставку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».
Для этого, по словам Мишустина, необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков. Кроме того, удешевлению жилищных кредитов будут способствовать уточнение правил кредитования застройщиков и уменьшение стоимости фондирования, отметил глава правительства.
Еще одним способом сократить стоимость ипотеки Мишустин назвал создание дополнительных стимулов для развития жилищного строительства. Такими стимулами станут, по словам премьер-министра, повышение эффективности использования земли, обеспечение инженерной подготовки территории под застройку и активное использование пустующих земельных участков.
Ранее в феврале в ипотечном агентстве «Дом.рф» спрогнозировали снижение средней ставки по ипотеке в России в течение 2020 года до исторического для страны минимума в 8,5 процента годовых. По итогам января 2020-го средняя рыночная ставка предложения на первичном рынке уменьшилась до 8,85 процента, на вторичном — до 9 процентов.