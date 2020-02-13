Мишустин назвал способы снижения ставки по ипотеке

Снизить уровень ставок по ипотечным кредитам в России можно, лишив банки возможности накручивать ставку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».

Для этого, по словам Мишустина, необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков. Кроме того, удешевлению жилищных кредитов будут способствовать уточнение правил кредитования застройщиков и уменьшение стоимости фондирования, отметил глава правительства.

Материалы по теме «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

Еще одним способом сократить стоимость ипотеки Мишустин назвал создание дополнительных стимулов для развития жилищного строительства. Такими стимулами станут, по словам премьер-министра, повышение эффективности использования земли, обеспечение инженерной подготовки территории под застройку и активное использование пустующих земельных участков.

Ранее в феврале в ипотечном агентстве «Дом.рф» спрогнозировали снижение средней ставки по ипотеке в России в течение 2020 года до исторического для страны минимума в 8,5 процента годовых. По итогам января 2020-го средняя рыночная ставка предложения на первичном рынке уменьшилась до 8,85 процента, на вторичном — до 9 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru