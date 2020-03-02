Россиянам предложили низкую ставку по ипотеке на курортах

Россияне смогут получить ипотеку под 2,7 процента в курортных поселениях Краснодарского края. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на приказ Минсельхоза региона.

В перечень вошли 1687 населенных пунктов. В их числе и те, которые находятся на первой линии моря, а также популярные курорты, указал директор федеральной сети агентств недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. Например, в перечне есть станица Анапская, которая входит в состав городского округа Анапа, курорт Архипо-Осиповка, село Высокое в пригороде Адлера, село Галицыно недалеко от Красной Поляны, село Лермонтово у Джубги, а также Абрау-Дюрсо.

По словам декана факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной, одна из главных особенностей такой программы заключается в том, что воспользоваться льготными условиями могут практически все желающие независимо от места жительства.

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Льготные условия будут предоставляться по программе сельской ипотеки, старт которой запланирован на март 2020 года, сообщили в Минсельхозе. Сейчас идет заключение соглашений с банками, которые пожелали участвовать в программе. Всего было получено более 17 тысяч заявок на участие в эксперименте.

Ранее в ипотечном агентстве «Дом.рф» спрогнозировали снижение средней ставки по ипотеке в России в течение 2020 года до исторического для страны минимума в 8,5 процента годовых. По итогам января 2020-го средняя рыночная ставка предложения на первичном рынке снизилась до 8,85 процента, на вторичном — до 9 процентов.

13 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что ипотечные кредиты в России являются очень дорогими даже для граждан со средними доходами. По его словам, со ставкой в девять процентов годовых, улучшить жилищные условия россиян будет невозможно. Как считает Мишустин, снизить уровень ставок по ипотеке можно, лишив банки возможности накручивать ставку.

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