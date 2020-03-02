Названы регионы России с самыми скромными ипотечниками

Самые небольшие ипотечные займы в России берут жители республик Марий Эл и Мордовия, а также Курской области, следует из материалов Россельхозбанка (РСХБ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в 2019 году средний размер оформленного ипотечного кредита в России составил 2,26 миллиона рублей. В регионах с самыми скромными ипотечниками этот показатель — 1,12 миллиона (Марий Эл), 1,33 миллиона (Мордовия) и 1,32 миллиона (Курская область).

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Самые крупные кредиты в свою очередь оформляют москвичи и сахалинцы, средняя сумма ипотеки в Москве — 4,39 миллиона рублей, на Сахалине — 3,44 миллиона, подсчитали эксперты. «За год средний размер ипотечного займа снизился только в трех региональных филиалах — Ивановском, Калужском и Адыгейском. В остальных зафиксирован рост», — отмечают в РСХБ.

Ранее в феврале ставки по кредитам на жилье в России назвали преступлением. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Чиновник подчеркнул, что стоимость ипотеки необходимо сокращать.

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