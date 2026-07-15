Индекс Мосбиржи вернулся к минимуму с 2022 года

Индекс Мосбиржи второй раз за месяц достиг минимальных с 2022 года 2117 пунктов

В ходе торгов в среду, 15 июля, индекс Мосбиржи опустился до 2117,7 пункта, что лишь 0,2 процентных пункта выше, чем минимальный с декабря 2022 результат, достигнутый на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Текущая неделя может стать уже 19-й по счету, во время которой индекс снижается. Такого длительного нисходящего тренда в истории Мосбиржи еще не было.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов указал, что пессимизм инвесторов связан с отсутствием хороших новостей, неблагоприятной конъюнктурой и общей безыдейностью вложений. В свою очередь, директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков подчеркивал, что геополитическая неопределенность делает отечественный фондовый рынок хронически недофинансированным, а поводов для перелома тренда нет.

Заметное повышение мировых нефтяных котировок с начала недели также не прибавляет позитива на фоне сокращения нефтепереработки и добычи.

Ранее председатель наблюдательного совета площадки Сергей Швецов отмечал, что отечественному фондовому рынку пока не удается выполнить поручение президента страны Владимира Путина об увеличении капитализации. «То есть мы движемся очень быстро, хорошим темпом, но, к сожалению, в другую сторону», — объяснил он.