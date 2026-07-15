Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:29, 15 июля 2026Экономика

Индекс Мосбиржи вернулся к минимуму с 2022 года

Индекс Мосбиржи второй раз за месяц достиг минимальных с 2022 года 2117 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В ходе торгов в среду, 15 июля, индекс Мосбиржи опустился до 2117,7 пункта, что лишь 0,2 процентных пункта выше, чем минимальный с декабря 2022 результат, достигнутый на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Текущая неделя может стать уже 19-й по счету, во время которой индекс снижается. Такого длительного нисходящего тренда в истории Мосбиржи еще не было.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов указал, что пессимизм инвесторов связан с отсутствием хороших новостей, неблагоприятной конъюнктурой и общей безыдейностью вложений. В свою очередь, директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков подчеркивал, что геополитическая неопределенность делает отечественный фондовый рынок хронически недофинансированным, а поводов для перелома тренда нет.

Заметное повышение мировых нефтяных котировок с начала недели также не прибавляет позитива на фоне сокращения нефтепереработки и добычи.

Ранее председатель наблюдательного совета площадки Сергей Швецов отмечал, что отечественному фондовому рынку пока не удается выполнить поручение президента страны Владимира Путина об увеличении капитализации. «То есть мы движемся очень быстро, хорошим темпом, но, к сожалению, в другую сторону», — объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над регионом России уничтожили высокоскоростную воздушную цель
    Названа причина возможного отстранения Буданова от переговоров с США
    Дом финалиста ЧМ-2026 попытались ограбить
    Появились подробности о попавшей под удар ВСУ российской семье
    В России словами о третьей мировой войне ответили на заявление НАТО о Крыме и Калининграде
    В ООН предостерегли судовладельцев от прохода через Ормуз
    Президент одной страны стал бездомным
    В России отреагировали на предложение переименовать Украину в Русь
    Москвичка добилась в суде отмены штрафа за неоплаченный проезд в автобусе
    Стало известно о миллионах евро заработка мужа Каллас от торговли с Россией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok