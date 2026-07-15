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13:22, 15 июля 2026Бывший СССР

На Украине предрекли самую тяжелую зиму для республики

Арахамия: Следующая зима будет самой тяжелой в истории Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Следующая зима, вероятно, станет самой тяжелой для Украины. Об этом заявил глава правящей в республике фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

По его словам, именно из этих соображений на роль премьер-министра был назначен Сергей Корецкий, бывший глава «Нафтогаза».

«Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории», — написал Арахамия.

Ранее уходящая в отставку премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила роль президента республики Владимира Зеленского в своем уходе с должности.

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