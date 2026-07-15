Россиянам описали действия при затянувшемся отключении горячей воды

Калинина: Если горячей воды нет на 15-й день, нужно подать жалобу в ГЖИ и не платить

Главный эксперт Народного фронта по ЖКХ Светлана Калинина разъяснила, что делать, если горячую воду отключили на плановый ремонт, а по окончании заявленного срока она так и не появилась. В беседе с «Царьградом» она описала действия при затянувшемся отключении горячей воды.

Калинина подчеркнула, что первым шагом должно стать уведомление управляющей компании и государственной жилищной инспекции о том, что работы не проведены, а подача ресурса не восстановлена.

«Если прошло 10 или 14 дней (в зависимости от региона), а воду не дают, надо написать на горячую линию государственной жилищной инспекции и в управляющую компанию, уведомить о том, что на сегодня воды у вас нет», — пояснила Калинина.

Она добавила, что фиксация факта отсутствия воды необходима для последующих обращений в Госжилинспекцию, прокуратуру или Роспотребнадзор.

Эксперт напомнила, что сроки плановых отключений устанавливаются региональными властями и обычно составляют от 10 до 14 дней. В Москве это 10 дней, в Брянске — 14, но нигде не должно быть дольше. Если на 15-й день вода не появилась, платить за нее потребители не обязаны. Для этого нужно обозначить управляющей или ресурсоснабжающей компании, чтобы они написали заявление. Это можно сделать по телефону, через «Госуслуги», через «горячую линию» либо через государственную жилищную инспекцию.

Она также подчеркнула, что обращение граждан — это инструмент запуска проверок. Если жители не уведомят структуры о проблеме, прокуратуре будет сложнее разобраться, и процесс затянется. «Нам же надо горячую воду в трубах. Нам надо, чтобы вода текла. Поэтому я ещё раз говорю: не тяните время и в сроки, которые сегодня обозначены, в обязательном порядке уведомите организацию, от которой зависит подача воды», — резюмировала эксперт.

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