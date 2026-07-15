Петербургский миллиардер Трабер прокомментировал обвинение в убийстве

Петербургский миллиардер Трабер отказался признавать вину в убийстве

Петербургский миллиардер Илья Трабер отказался признавать вину в убийстве депутата. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Игорь Сочиянц.

«Это бред какой-то. Конечно, он не признает вину», — сказал Сочиянц.

18 июня 75-летний Трабер был арестован по делу о расправе над выборгским депутатом Александром Петровым в 2020 году.

По версии следствия, миллиардер мог быть заказчиком преступления. Сам Трабер подчеркивал, что обвинения в связях с криминалом и участии в организованных преступных группировках не имеют оснований.

Сейчас мужчина находится под стражей, однако просит изменить меру заключения из-за состояния здоровья.