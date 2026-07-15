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13:06, 15 июля 2026Силовые структуры

Арестованный по делу о расправе российский миллиардер попросил освободить его

Суд закрыл рассмотрение жалобы на арест петербургского миллиардера Трабера
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Апелляционная инстанция Московского городского суда закрыла рассмотрение жалобы на арест петербургского миллиардера Ильи Трабера по делу о расправе над депутатом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, адвокаты Трабера объяснили свое ходатайство тем, что на процессе огласят медицинские данные миллиардера.

Трабера отправили в СИЗО 18 июня, а 17 июня ему предъявили обвинение по делу о расправе над выборгским депутатом Александром Петровым в 2020 году.

По версии следствия, миллиардер мог быть заказчиком преступления. Сам Трабер подчеркивал, что обвинения в связях с криминалом и участии в ОПГ не имеют оснований.

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