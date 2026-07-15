Арестованный по делу о расправе российский миллиардер попросил освободить его

Суд закрыл рассмотрение жалобы на арест петербургского миллиардера Трабера

Апелляционная инстанция Московского городского суда закрыла рассмотрение жалобы на арест петербургского миллиардера Ильи Трабера по делу о расправе над депутатом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, адвокаты Трабера объяснили свое ходатайство тем, что на процессе огласят медицинские данные миллиардера.

Трабера отправили в СИЗО 18 июня, а 17 июня ему предъявили обвинение по делу о расправе над выборгским депутатом Александром Петровым в 2020 году.

По версии следствия, миллиардер мог быть заказчиком преступления. Сам Трабер подчеркивал, что обвинения в связях с криминалом и участии в ОПГ не имеют оснований.