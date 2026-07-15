Арестованный по делу о расправе российский миллиардер попросил освободить его

Апелляционная инстанция Московского городского суда закрыла рассмотрение жалобы на арест петербургского миллиардера Ильи Трабера по делу о расправе над депутатом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, адвокаты Трабера объяснили свое ходатайство тем, что на процессе огласят медицинские данные миллиардера.
Трабера отправили в СИЗО 18 июня, а 17 июня ему предъявили обвинение по делу о расправе над выборгским депутатом Александром Петровым в 2020 году.
По версии следствия, миллиардер мог быть заказчиком преступления. Сам Трабер подчеркивал, что обвинения в связях с криминалом и участии в ОПГ не имеют оснований.