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00:29, 18 июня 2026Силовые структуры

Петербургского миллиардера отправили в СИЗО

Суд отправил петербургского миллиардера Илью Трабера в СИЗО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

75-летнего российского миллиардера Илью Трабера отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

О задержании Трабера стало известно 17 июня. Санкт-Петербургскому бизнесмену предъявлено обвинение по делу о расправе над выборгским депутатом Александром Петровым в 2020 году. По версии следствия, Трабер мог быть заказчиком преступления.

До 2022 года Трабер владел активами в портовой и энергетической инфраструктурах Ленобласти, включая «УПК Приморский», проект «Балтийский метанол» в Усть‑Луге и АО «ЛОЭСК».

Ранее Трабер подчеркивал, что обвинения в связях с криминалом и участии в ОПГ не имеют оснований. В качестве подтверждения он привел решение суда от 20 сентября 2021 года, в котором опровергнуты все криминальные ярлыки.

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