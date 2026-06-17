Раскрыты подробности разговора миллиардера Трабера с российским журналистом

«Фонтанка.ру»: В 2022-м бизнесмен Трабер впервые за 30 лет дал интервью, рассказав о себе

Раскрыты подробности разговора миллиардера Ильи Трабера с журналистом «Фонтанки.ру» в 2022 году. Это было первое за 30 лет интервью миллиардера. Подробности разговора — в материале издания.

В разговоре бизнесмен публично высказался о своей жизни и карьере, а также ответил на обвинения, которые преследовали его годами. Так, он рассказал, что на момент 2022 года владел активами в портовой и энергетической инфраструктурах Ленобласти, включая «УПК Приморский», проект «Балтийский метанол» в Усть‑Луге и АО «ЛОЭСК». Кроме того, Трабер подчеркнул, что обвинения в связях с криминалом и участии в ОПГ не имеют оснований. В качестве подтверждения он привел решение суда от 20 сентября 2021 года, в котором опровергнуты все криминальные ярлыки.

Миллиардер заявил, что не стремится попасть в списки Forbes, не считает себя гением, а лишь умеет «видеть, где можно заработать деньги». «Есть такая ерунда — просто жить», — сказал он.

В интервью изданию Трабер также подчеркнул, что никогда не скрывался от правосудия и всегда готов отстаивать свою правоту в суде. В беседе с журналистом бизнесмен отметил, что много лет отстаивает свою репутацию в судах разных стран, настаивает на законности бизнеса и опровергает обвинения в криминальных связях. Он заявил, что видит свою борьбу как попытку изменить негативный образ русского бизнеса за рубежом.

О задержании Трабера стало известно ранее 17 июня. Уголовное дело связали с заказной расправой над депутатом и предпринимателем Александром Петровым — снайпер выстрелил в него 24 октября 2020 года.