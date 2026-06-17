Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:19, 17 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности разговора миллиардера Трабера с российским журналистом

«Фонтанка.ру»: В 2022-м бизнесмен Трабер впервые за 30 лет дал интервью, рассказав о себе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Раскрыты подробности разговора миллиардера Ильи Трабера с журналистом «Фонтанки.ру» в 2022 году. Это было первое за 30 лет интервью миллиардера. Подробности разговора — в материале издания.

В разговоре бизнесмен публично высказался о своей жизни и карьере, а также ответил на обвинения, которые преследовали его годами. Так, он рассказал, что на момент 2022 года владел активами в портовой и энергетической инфраструктурах Ленобласти, включая «УПК Приморский», проект «Балтийский метанол» в Усть‑Луге и АО «ЛОЭСК». Кроме того, Трабер подчеркнул, что обвинения в связях с криминалом и участии в ОПГ не имеют оснований. В качестве подтверждения он привел решение суда от 20 сентября 2021 года, в котором опровергнуты все криминальные ярлыки.

Миллиардер заявил, что не стремится попасть в списки Forbes, не считает себя гением, а лишь умеет «видеть, где можно заработать деньги». «Есть такая ерунда — просто жить», — сказал он.

В интервью изданию Трабер также подчеркнул, что никогда не скрывался от правосудия и всегда готов отстаивать свою правоту в суде. В беседе с журналистом бизнесмен отметил, что много лет отстаивает свою репутацию в судах разных стран, настаивает на законности бизнеса и опровергает обвинения в криминальных связях. Он заявил, что видит свою борьбу как попытку изменить негативный образ русского бизнеса за рубежом.

О задержании Трабера стало известно ранее 17 июня. Уголовное дело связали с заказной расправой над депутатом и предпринимателем Александром Петровым — снайпер выстрелил в него 24 октября 2020 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о новой тактике ВСУ после удара по автобусу с детьми под Брянском

    Известный журналист назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Страна ЕС выступила против части новых антироссийских санкций

    Россиянам назвали особо опасное действие в грозу

    Письма почти столетней давности нашли в ветхом доме в российском регионе

    В Москве заявили о намерении Запада «раздавить Россию»

    Москвичам пообещали «пепельный свет»

    Трамп назвал Обаму «тупым сукиным сыном»

    Российские инструкторы обучили группу военных элитного иностранного батальона

    Покупатель российской нефти резко сократил ее импорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok