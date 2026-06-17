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Силовые структуры
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11:44, 17 июня 2026Силовые структуры

Задержан влиятельный российский бизнесмен

В Петербурге задержали бизнесмена Трабера
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали одного из самых влиятельных бизнесменов города Илью Трабера. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, в отношении 75-летнего бизнесмена возбуждено уголовное дело, у него прошли обыски. Оперативные мероприятия провели сотрудники Центрального аппарата ФСБ России. Подробности не сообщаются.

Илья Трабер — петербургский предприниматель. Он владеет инфраструктурно-портовой группой, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и связанные с ними проекты в нефтегазовом и транспортном секторе. В 2024 году он судился с испанским прокурором Хосе Гринде Гонсалесом, который был известен как борец с «русской мафией» в своей стране.

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