Задержан влиятельный российский бизнесмен

В Петербурге задержали бизнесмена Трабера

В Санкт-Петербурге задержали одного из самых влиятельных бизнесменов города Илью Трабера. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, в отношении 75-летнего бизнесмена возбуждено уголовное дело, у него прошли обыски. Оперативные мероприятия провели сотрудники Центрального аппарата ФСБ России. Подробности не сообщаются.

Илья Трабер — петербургский предприниматель. Он владеет инфраструктурно-портовой группой, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и связанные с ними проекты в нефтегазовом и транспортном секторе. В 2024 году он судился с испанским прокурором Хосе Гринде Гонсалесом, который был известен как борец с «русской мафией» в своей стране.