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10:44, 26 июля 2024Силовые структуры

Российский бизнесмен Трабер выиграл иск у испанского прокурора

Российский бизнесмен Трабер выиграл иск против прокурора Испании

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Российский бизнесмен Илья Трабер выиграл иск о защите чести и достоинства к испанскому прокурору Хосе Гринде Гонсалесу. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает РБК.

По данным издания, испанский прокурор был известен как борец с «русской мафией» в своей стране. В уголовном деле, которое вел Гонсалес фигурировали ряд российских бизнесменов, которых по итогу оправдали. После Илья Трабер подал иск в петербургский суд в отношении представителя иностранного надзорного ведомства и выиграл дело.

Поводом для иска стал материал, который несколько лет назад вышел в испанском издании Publico, передает издание. Там утверждалось, что Трабер собирался разрушить карьеру Гонсалеса и даже планировал расправу с его семьей.

Расследование началось в 2013 году. Тогда испанская полиция пришла к выводу, что русская мафия усилила активность в стране. Утверждалось, что члены мафии использовали Испанию как отправную точку для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего СССР, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности, в бизнес. Среди задержанных 23 фигурантов числилось восемь россиян, двое граждан Украины, один гражданин Казахстана. В итоге в заключении остались четыре человека, остальных отпустили.

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      Владимир Седов
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