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В Испании освободили всех фигурантов дела «русской мафии»

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Фото: Nacho Doce / Reuters

В Испании освободили всех четырех фигурантов дела «русской мафии», которые находились в заключении. Об этом РИА Новости сообщили в Высшем суде Валенсии.

Адвокат Алексей Широков, который, по версии местных СМИ, является ключевым фигурантом дела, также отпущен на свободу. Освобожденным подозреваемым запретили покидать территорию Испании и изъяли паспорта.

В декабре прошлого года полиция Испании задержала за отмывание денег участников преступных группировок. Средства отмывали через покупку недвижимости, в частности, дискотек и ресторанов в Испании. Среди задержанных 23 фигурантов восемь россиян, двое граждан Украины, один гражданин Казахстана. В итоге в заключении остались четыре человека.

Расследование началось в 2013 году. Тогда испанская полиция пришла к выводу, что русская мафия усилила активность в стране. Утверждалось, что члены мафии использовали Испанию как отправную точку для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего СССР, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности, в бизнес.

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