Фигурантов дела «русской мафии» оправдали в Испании

Национальный суд Испании принял решение оправдать по так называемому делу «русской мафии» 17 человек, которых прокуратура подозревала в отмывании денег через покупку недвижимости в Испании, в том числе депутата Владислава Резника. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает РИА Новости.

Суд не нашел достаточных оснований, которые бы доказывали, что подозреваемые были связаны с Тамбовской и Малышевской ОПГ, говорится в судебном решении.

Материалы по теме Испанский сбыт Русская мафия вывезла из страны миллиарды. Теперь их пытаются отжать Схватка за репутацию Депутат Госдумы Владислав Резник борется за свое доброе имя с испанской Фемидой

19 февраля сообщалось, что прокуратура Испании потребовала приговорить фигурантов дела так называемой «русской мафии» к срокам от 1,7 лет до 5,6 лет заключения.

Среди обвиняемых был депутат Госдумы Владислав Резник. Российский парламентарий приехал в испанский суд, где 19 февраля, начался процесс по делу об отмывании денег выходцами из России в 1990-2000-х годах.

«Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию», — заявил журналистам Резник, член думского комитета по бюджету и налогам. Для него прокурор попросил 5,5 лет лишения свободы.

По данным испанской прокуратуры, лидеры «малышевской» группировки Геннадий Петров и Александр Малышев, перебравшись в Испанию, через сделки с недвижимостью в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, отмывали преступные деньги. Затем средства переправлялись в офшоры. Прокуратура также требует приговорить к 8,5 годам Петрова, однако его дело не рассматривается в данном процессе. Расследование дела «русской мафии» заняло 11 лет.

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!