Задержание российского миллиардера связали с заказной расправой над депутатом

Бизнесмену Траберу могут вменять заказное убийство депутата в Выборге

Задержанному в Санкт-Петербурге бизнесмену Илье Траберу могут вменять заказную расправу над депутатом и предпринимателем Александром Петровым. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, оперативные мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного в Выборге в 2020 году. 24 октября того года снайпер выстрелил в Петрова, ранение оказалось несовместимо с жизнью. Исполнителя и заказчика тогда не нашли.

Ранее стало известно о задержании Ильи Трабера. Его будут допрашивать в Москве, уголовное дело в отношении него возбуждено центральным аппаратом Следственного комитета России. Также задержан бизнес-партнер Трабера Владимир Даниленко.

