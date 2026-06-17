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Силовые структуры
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12:17, 17 июня 2026Силовые структуры

Задержание российского миллиардера связали с заказной расправой над депутатом

Бизнесмену Траберу могут вменять заказное убийство депутата в Выборге
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Задержанному в Санкт-Петербурге бизнесмену Илье Траберу могут вменять заказную расправу над депутатом и предпринимателем Александром Петровым. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, оперативные мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного в Выборге в 2020 году. 24 октября того года снайпер выстрелил в Петрова, ранение оказалось несовместимо с жизнью. Исполнителя и заказчика тогда не нашли.

Ранее стало известно о задержании Ильи Трабера. Его будут допрашивать в Москве, уголовное дело в отношении него возбуждено центральным аппаратом Следственного комитета России. Также задержан бизнес-партнер Трабера Владимир Даниленко.

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