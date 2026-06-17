Раскрыт еще один задержанный по делу российского миллиардера

Вместе с предпринимателем Трабером задержали его бизнес-партнера

Вместе с одним из самых влиятельных предпринимателей Санкт-Петербурга Ильей Трабером задержали его бизнес-партнера Владимира Даниленко. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, Даниленко на протяжении многих лет вел дела с Трабером. Он был его младшим партнером по нескольким бизнесам. Также их до сих пор связывают активы в «Балтийском судо-механическом заводе», ООО «Экологический флот» в порту Петербурга, а также бизнес по обслуживанию долгов крупных финансовых структур ООО «ПКИ СПБ». Выручки компаний составляют в районе миллиарда рублей.

Ранее стало известно о задержании Илья Трабера. Его будут допрашивать в Москве, уголовное дело в отношении него возбуждено центральным аппаратом Следственного комитета России. Подробности дела не сообщаются.