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Силовые структуры
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12:11, 17 июня 2026Силовые структуры

Раскрыт еще один задержанный по делу российского миллиардера

Вместе с предпринимателем Трабером задержали его бизнес-партнера
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Вместе с одним из самых влиятельных предпринимателей Санкт-Петербурга Ильей Трабером задержали его бизнес-партнера Владимира Даниленко. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, Даниленко на протяжении многих лет вел дела с Трабером. Он был его младшим партнером по нескольким бизнесам. Также их до сих пор связывают активы в «Балтийском судо-механическом заводе», ООО «Экологический флот» в порту Петербурга, а также бизнес по обслуживанию долгов крупных финансовых структур ООО «ПКИ СПБ». Выручки компаний составляют в районе миллиарда рублей.

Ранее стало известно о задержании Илья Трабера. Его будут допрашивать в Москве, уголовное дело в отношении него возбуждено центральным аппаратом Следственного комитета России. Подробности дела не сообщаются.

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