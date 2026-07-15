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13:27, 15 июля 2026Экономика

Глава «Ростеха» рассказал о планах выпускать тысячи роботов в год

Чемезов: К 2030-му «Ростех» планирует начать выпускать шесть тысяч роботов в год
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал о роботах, которых производит госкорпорация, а также о планах по существенному наращиванию их выпуска. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

По словам Чемезова, роботы грузоподъемностью от 3 до 30 килограммов используются для выполнения сварки, обслуживания станков, нанесения клея, герметики, завинчивания, сборки, укладки и других операций, а люди в связи с этим занимаются только контролем работы, донастройкой и ремонтом.

Сейчас выпуск роботов составляет до 550 в год, но в дальнейшем планируется масштабировать производство и выйти к 2030-му на уровень 6 тысяч ежегодно, поделился топ-менеджер. Он уточнил, что локализация производства у «Ростеха» составляет около 75 процентов. «Мы сами разрабатываем конструкцию роботов — уже восемь патентов зарегистрировано», — сказал Чемезов.

Ранее стало известно, что в ПАО «КамАЗ» намерены в скором времени выйти на рынок с антропоморфными роботами собственной разработки. Речь идет о манипуляторах, гибкость и антропометрия которых соответствуют параметрам человеческой руки, наделенных сменными захватами для быстрой перестройки под новые операции, а также для удаленного управления и обучения новым навыкам.

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