«КамАЗ» выведет на рынок своих антропоморфных роботов

«КамАЗ» намерен вывести на рынок антропоморфных роботов собственной разработки

ПАО «КамАЗ» намерен к концу 2026 года или в 2027 году выйти на рынок с антропоморфными роботами собственной разработки. Об этом сообщил техдиректор предприятия Витольд Коморовский, которого цитирует ТАСС.

«То есть, это антропоморфные манипуляторы с пропорциями, повторяющими человеческие руки. (…) Мы, как автопроизводитель, хотим стать чуть-чуть производителем роботов», — сказал он.

Уточняется, что речь идет о манипуляторах, гибкость и антропометрия которых соответствуют параметрам человеческой руки, наделенных сменными захватами для быстрой перестройки под новые операции, а также для удаленного управления и обучения новым навыкам. Сейчас проект пилотируется внутри компании.

Как пишут «Ведомости», 80 процентов используемых на сегодня в России роботов произведены за рубежом. Объем импорта робототехники в страну вырос за два года на 81 процент в натуральном выражении и на 55 процентов — в денежном. При этом доля отечественных решений растет.