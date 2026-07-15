Биофизик предрек России похолодание на 20 градусов

Царьград: Температура в европейской части России может опуститься на 20 градусов

Настоящие проблемы, связанные с изменением климата, еще не начались, считает климатолог и биофизик Алексей Карнаухов. В беседе с «Царьградом» он отметил, что природа готовит человека к серьезным катаклизмам.

Ранее смерчи пронеслись над регионами запада и центра России. От урагана пострадали Воронежская, Калужская и Рязанская области, а также Москва и область.

«Лет через 15, 20, 30 начнутся по-настоящему серьезные проблемы. Смерчи, ураганы нас не минуют — это совершенно гарантированно. Не надо быть Вангой, чтобы предсказывать подобные катаклизмы. Торнадо стали достаточно частыми гостями в наших краях», — отметил он.

По его словам, через 15 лет мир может ожидать то, что «журналисты называют остановкой Гольфстрима, или то, что климатологи называют коллапсом». Биофизик отметил, что температура в Европе и европейской части России может опуститься на 20-25 градусов. Пугающие перемены могут произойти через 30 лет.

«Может произойти и раньше, через пять или десять лет. Собственно говоря, и в следующем году может произойти, просто вероятность не очень велика этого», — заключил эксперт.

13 июля глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что на фоне глобального изменения климата число смерчей в России будет только расти.