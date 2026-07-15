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13:25, 15 июля 2026Мир

В Германии спецслужбам разрешат тайно проникать в жилища

В Германии спецслужбам разрешат тайно проникать в жилища и перехватывать данные
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Германии подготовлен законопроект, расширяющий полномочия ведомства по охране Конституции. Как пишет Junge Freiheit, служба внутренней разведки сможет проводить скрытые операции, включая проникновение в жилища, компьютеры и телефоны, а также вмешиваться в передачу данных — прерывать, перенаправлять, изменять или удалять потоки.

Операторов связи и поставщиков цифровых услуг могут обязать оказывать содействие спецслужбам. В исключительных случаях ведомству разрешат использовать подростков от 16 лет в качестве информаторов. При этом граждан могут не уведомлять о проведении тайных мер.

Ранее стало известно, что правительство Германии намерено расширить полномочия спецслужб из-за угрозы, якобы исходящей от России. В соответствии с законопроектом Федеральному ведомству по охране конституции (BfV) и Федеральной разведывательной службе (BND) в будущем будет разрешено, к примеру, активное вмешательство для борьбы с противниками.

Согласно законопроекту, спецслужбы впервые получат право, в частности, выводить из строя инфраструктуру, используемую злоумышленниками, а также целенаправленно распространять дезинформацию. Новые полномочия позволят ведомствам не только заниматься разведывательной деятельностью, но и осуществлять скрытное вмешательство при возникновении наиболее серьезных угроз, прежде всего в киберпространстве.

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