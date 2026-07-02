Власти Германии объявили о мерах в ответ на якобы угрозу России

Reuters: В Германии намерены расширить полномочия спецслужб из-за якобы угрозы России

Правительство Германии намерено расширить полномочия спецслужб из-за угрозы, якобы исходящей от России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на законопроект, предложенный министерством внутренних дел.

«Правительство Германии на фоне российской угрозы инициировало масштабную реформу немецких спецслужб. (...) В соответствии с законопроектом Федеральному ведомству по охране конституции (BfV) и Федеральной разведывательной службе (BND) в будущем будет разрешено, к примеру, активное вмешательство для борьбы с противниками», — говорится в публикации.

Согласно законопроекту, спецслужбы впервые получат право, в частности, выводить из строя инфраструктуру, используемую злоумышленниками, а также целенаправленно распространять дезинформацию. Новые полномочия позволят ведомствам не только заниматься разведывательной деятельностью, но и осуществлять скрытное вмешательство при возникновении наиболее серьезных угроз, прежде всего в киберпространстве.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине вступил в решающую фазу. Он отметил, что европейским странам нельзя сбавлять обороты в выделении финансирования Киеву.