Писториус заявил о вступлении конфликта на Украине в решающую фазу

Писториус: Конфликт на Украине вступил в решающую фазу

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине вступил в решающую фазу. Об этом он рассказал в интервью Spiegel.

«Война на Украине вступила в потенциально решающую фазу, и мы должны воспользоваться этим моментом», — сказал он.

По словам главы минобороны Германии, Украине нужны деньги для производства оружия. Он отметил, что нельзя сбавлять обороты в выделении финансирования Киеву.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс. По его словам, США, а также Германия и другие страны-члены альянса против вступления Украины, поэтому в данный момент перспектив нет.