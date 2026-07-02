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12:41, 2 июля 2026Мир

Генсек НАТО сделал заявление о вступлении Украины в альянс

Рютте: У Украины сейчас нет перспектив вступления в НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nicolas Economou / Reuters

У Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Handelsblatt.

«Единогласной поддержки сейчас нет, а она необходима для полноценного вступления», — сказал он.

По словам генсека, США, а также Германия и другие страны-члены Североатлантического альянса против вступления Украины, поэтому в данный момент перспектив нет.

Ранее адъюнкт-профессор UniDolomiti в Беллуно, итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини заявила, что в НАТО растет усталость от Украины из-за широких обязанностей альянса, которые выходят за пределы Восточной Европы. Кроме того, в НАТО происходит размежевание стран в зависимости от их отношения к украинскому конфликту.

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