Определен комфортный для выплаты ипотеки доход

К февралю 2020 года средний размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки, составил 70,7 тысячи рублей, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

С августа 2019-го данный показатель снизился более чем на 6 процентов (с 75,6 тысячи рублей). Больше других приходится зарабатывать ипотечникам в Москве, определили исследователи НБКИ: в столице необходимый для выплаты ипотеки ежемесячный доход семьи — 158,4 тысячи рублей. Далее идут Московская область (104,2 тысячи рублей), Санкт-Петербург (88,5 тысячи), Приморский край (80,1 тысячи) и Ленинградская область (76,8 тысячи рублей).

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В свою очередь наименьшее значение показателя отмечено в Челябинской (48 тысяч рублей), Кировской (48,4 тысячи) и Вологодской (50,1 тысячи) областях, а также в Алтайском крае (51 тысяча рублей) и Кемеровской области (51,3 тысячи).

«За последние полгода размер рекомендованного семейного дохода заемщика, нужного для обслуживания ипотеки, несколько снизился, — отмечают аналитики. — С учетом незначительного увеличения среднего срока и размера ипотечного кредита, главной причиной улучшения показателя доступности ипотеки стало снижение во второй половине 2019-го процентной ставки по кредитам данного типа. Тем не менее заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств».

Ранее, в феврале, России предрекли рекордно низкую ставку по ипотеке: по мнению аналитиков, в течение 2020 года она может опуститься ниже исторического для страны минимума в 8,5 процента годовых.

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