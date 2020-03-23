Сбербанк предоставит клиентам кредитные каникулы из-за коронавируса

Сбербанк готов предоставить клиентами ипотечные каникулы или реструктуризацию задолженности, если из-за ситуации с коронавирусом у них возникнут финансовые сложности. Об этом рассказал «Ленте.ру» заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.

По его словам, для компании важно всегда поддерживать клиентов и оказывать им всю возможную помощь. «Важно также и то, что сейчас есть возможность подать заявку на реструктуризацию онлайн, без посещения офиса банка», — отметил Ганеев. Так, частные клиенты могут подать заявку на сайте банка, малый и микробизнес — в «Сбербанк Бизнес Онлайн».

«Также 20 марта были опубликованы рекомендации Банка России. Мы их изучаем и, в случае необходимости, оперативно примем дополнительные меры», — добавил Ганеев.

Как сообщалось 20 марта, Центробанк раскрыл план помощи россиянам и поддержки банков на фоне пандемии коронавируса. В частности, кредитным организациям и МФО рекомендовано реструктуризировать кредиты для тех, кто заразился Covid-19. Также объявлены меры о поддержке ипотеки: снижены значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве.

В начале марта специалисты Сбербанка составили математическую модель распространения коронавируса в России и в мире. По словам главы банка Германа Грефа, во всех трех сценариях ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран.

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