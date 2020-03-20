Греф обратился к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф обратился к сотрудникам банка в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По его словам, главная опасность инфекции заключается в опасности одновременного заражения большого числа сотрудников и уходе их на больничный без возможности замены. Для этого банк предусмотрел возможность сменной работы через удаленный доступ для сотрудников. Греф рассказал, что для него самого оказалось непривычно работать из дома: «Конечно, не все сразу заработало так, как надо, пришлось перестраиваться. Но сейчас я понимаю, что ничего не дается просто так, это определенный вызов, возможность что-то пересмотреть и изменить», — написал он.
Он рассказал, что в банке просчитали три различных сценария развития ситуации. «Даже в самом тяжелом, учитывая нашу ликвидность, нашу клиентскую базу, качество нашей команды, мы остаемся самым надежным банком для наших клиентов и сохраняем прибыльность», — заверил Греф.
«Вирус будет побежден, как и сотни подобных до него. Равновесие на финансовых рынках будет восстановлено. Мы справимся», — резюмировал банкир..
16 марта Греф перешел на удаленную работу после командировки в Европу из-за опасения распространения коронавируса. В пресс-службе банка сообщили, что в начале марта Греф находился в нескольких европейских странах в рамках командировки. «Как ответственный гражданин, он соблюдает требования указа мэра Москвы о двухнедельной самоизоляции после прибытия из страны с повышенным уровнем риска и до конца текущей недели работает в дистанционном формате», — подчеркнули в Сбербанке.
В начале марта специалисты Сбербанка составили математическую модель распространения коронавируса в России и в мире. По словам главы банка, во всех трех сценариях ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран..
За последние сутки новые случаи коронавируса зафиксированы в девяти регионах России. Общее число зарегистрированных в стране случаев заражения достигло 253.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения