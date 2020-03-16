Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф перешел на удаленную работу после командировки в Европу из-за опасения распространения коронавируса. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

В пресс-службе банка сообщили, что в начале марта Греф находился в нескольких европейских странах в рамках командировки. «Как ответственный руководитель, он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции и до конца текущей недели работает в удаленном формате», — подчеркнули в Сбербанке.

По последним данным, в России выявлено 93 факта заражения коронавирусной инфекцией. Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались.

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