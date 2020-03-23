Российских банкиров раскритиковали за повышение ставок по ипотеке

Необоснованное повышение ставок по жилищным кредитам негативным образом скажется на репутации российских банков, говорится в сообщении агентства недвижимости «МИЭЛЬ», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, Центробанк 20 марта сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 6 процентов, и это значит, что у банков нет формальных причин повышать стоимость ипотечных кредитов. Тем не менее еще 10 марта, после обвала фондовых рынков некоторые кредитные организации пересмотрели ставки по ипотеке или отказали гражданам в выдаче займов на ранее одобренных условиях.

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В агентстве раскритиковали действия банкиров. «Репутация организаций, которые на минувшей неделе останавливали сделки и повышали ставки по ранее одобренным ипотекам, пошатнулась — как минимум, в клиентской среде и у партнеров», — подчеркивается в сообщении.

По данным «МИЭЛЬ», в январе 2020-го доля ипотечных покупок в общей структуре сделок на вторичном рынке недвижимости была максимальной за все время исследований и составила 71 процент (данные по Москве и Московской области). Уже в феврале эта доля существенно сократилась и составила стандартные для этого периода 47 процентов. «На 1 марта средневзвешенная ставка по ипотеке, по данным ЦБ, составляла 8,79 процента. При этом, если средневзвешенная ставка достигнет 9,5 процента, число выданных ипотек в нынешней ситуации может сократиться вдвое», — предупреждают эксперты.

Ранее в марте Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Они предусматривают в том числе сохранение доступности ипотечного кредитования.

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