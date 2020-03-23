Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам. Об этом рассказала юрист Екатерина Духина в интервью радио Sputnik.
По ее словам, ситуация с коронавирусом, как правило, никак не затрагивает обязанности заемщиков. Она отметила, что случаи заражения в России не являются основанием, чтобы не исполнять свои кредитные обязательства.
«Форс-мажор — это хрупкая конструкция, которая должна быть засвидетельствована Торгово-промышленной палатой», — отметила она. Как рассказала Духина, наличие форс-мажора не всегда сильно влияет на права и обязанности заемщика.
Однако все же можно получить отсрочку по одному из видов кредитов из-за ситуации с коронавирусом, полагает юрист. Такую возможность предоставляет вступивший 31 июля 2019 года в силу закон об «ипотечных каникулах».
Согласно документу, заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на полгода, если сможет доказать, что ситуация с пандемией ухудшила его материальное положение. Духина отметила, что это может являться основанием для заемщика, чтобы сформировать заявление в банк со ссылкой на это обстоятельство, поскольку оно меняет жизнь в худшую сторону.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил дать отсрочку по кредитам тем россиянам, которые не могут вернуться из других стран на родину из-за карантринных мер в других государствах. По его словам, часть россиян по возвращении домой может столкнуться с финансовыми трудностями — дополнительными расходами за просроченные платежи по потребительским кредитам или ипотеке.
Сейчас все регионы России перешли в режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. По последним данным, в России зарегистрировано 367 случаев заражения коронавирусом. Более 50 тысяч человек по всей стране находятся под медицинским наблюдением.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения