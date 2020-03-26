Финансистов огорчили идеи Путина по поддержке экономики

Финансистов огорчили некоторые идеи президента России Владимира Путина по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета «Ведомости».
«Налог на депозиты — плохая идея, особенно после снижения ключевой ставки ЦБ. Это подстегнет спрос на валюту: люди будут забирать деньги из банков и покупать валюту, кредитуя США и ЕС», — посетовал руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Той же точки зрения придерживается аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Он считает, что введение 13-процентного налога на вклады может привести к перетоку денег с рублевых вкладов на валютные счета «до востребования» для защиты от риска обесценения рубля. Также, по словам Порывая, в облигациях и евробондах есть риск, что инвесторы будут просить премию за недополученный из-за налога доход, поэтому доходности облигаций будут выше, а бумаги — дешевле. Кроме того, некоторые инвесторы могут переориентироваться на менее рискованные иностранные бонды, объяснил эксперт.
Финансисты разочарованы и повышением ставки налога на выводимые за рубеж доходы до 15 процентов. По мнению, партнера EY Марины Беляковой, это еще сильнее снизит привлекательность зарубежных структур в странах, с которыми будут изменены соглашения. Директор департамента налогов и права Deloitte Олег Трошин, в свою очередь, считает, что если страны не договорятся и соглашения придется расторгнуть, иностранному бизнесу придется платить налоги и в России, и в других государствах.
О мерах по поддержке российской экономики в период пандемии коронавируса Путин объявил в среду, 25 марта. Он также поручил предоставить россиянам социальные выплаты в ускоренном порядке и потребовал не допустить всплеска безработицы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения