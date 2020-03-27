России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии. ВВП страны, как ожидается, снизится на 0,8-3 процента, а объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля с сохранением зарплат сотрудникам только ухудшит ситуацию в экономике.

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Эксперты поясняют, что в новогоднюю неделю экономика теряет около 180 миллиардов рублей в день или около 900 миллиардов за весь период из-за простоя производств. Однако в новогодние праздники падение компенсируется повышенным спросом в потребительском секторе благодаря походам в кино, рестораны, торговые центры.

В нынешней ситуации такого сглаживания нет, поскольку указом президента деятельность на неделю остановится фактически во всей экономике. По оценке главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, в первую неделю апреля потери экономики от простоя составят 270-320 миллиардов рублей в день, а совокупные потери будут 1,3-1,6 триллиона за неделю.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова оценивает снижение промышленного производства из-за нерабочей недели в апреле на 10 процентов в годовом выражении. Директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов уверен, что объявленная неделя выходных усилит экономический спад в России. «То, что у нас экономика переживет рецессию вместе со всем миром, это уже очевидно. И лишняя нерабочая неделя усилит этот спад», — заявил он.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2020 году вырастет на 1,9 процента. Однако ведомство уже пересматривает оценки, которые представит 9 апреля. Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что при сохранении цен на нефть на уровне 35 долларов за баррель, что ниже цены отсечения, заложенной в бюджетном правиле, экономический рост будет фактически нулевым. По состоянию на 27 марта, Brent на Лондонской бирже ICE торгуется в диапазоне 26,5-27,5 долларов за баррель.

Замедление российской экономики наблюдается на фоне эпидемии коронавируса в мире и снижения цен на нефть. Котировки рухнули в начале марта после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. После этого стоимость нефти опускалась до минимумов с начала 2000-х годов.

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