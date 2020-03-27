Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам

Каждая пятая компания в России намерена сократить зарплаты своим сотрудникам. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос Центра стратегических разработок.

Чтобы удержаться на плаву после обвала рубля и коронавируса, 29 процентов компаний уже изменили кадровую политику — перевели работников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократили штат и порезали зарплаты. Еще 40 процентов руководителей планируют принять такие решения в будущем.

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Каждая вторая компания допускает сокращение числа сотрудников на 13 процентов. 63 процента опрошенных заявили о риске банкротства.

26 марта сообщалось, что со следующей недели правительство совместно со Сбербанком и ВТБ запустит пилотный проект по выдаче кредитов бизнесу с нулевой ставкой на выдачу зарплат сотрудникам. Об этом на встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах по поддержке экономики в условиях кризиса из-за ситуации с коронавирусом. Помимо объявления выходной недели, он заявил о предоставлении отсрочки по кредитам должникам, доходы которых сократились на 30 процентов и более, без каких-либо штрафных санкций. Также для малого и среднего бизнеса президент предложил отсрочку на полгода по всем налогам, кроме НДС, отсрочку по страховым взносам на тот же срок для микропредприятий, и понижение страховых взносов на постоянной основе.

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