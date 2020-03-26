Назван способ помочь россиянам с зарплатами

Со следующей недели правительство совместно со Сбербанком и ВТБ запустит пилотный проект по выдаче кредитов бизнесу с нулевой ставкой на выдачу зарплат сотрудникам. Об этом на встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Такой способ помочь россиянам сохранить зарплаты предложен после введения выходной недели с 28 марта по 5 апреля. Белоусов назвал ситуацию «болезненной историей», отметив, что власти понимают отсутствие у малого бизнеса подушки безопасности.

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По его словам, речь пока идет только о коротких займах, сроком до полугода. Дальнейшие решения будут принимать в зависимости от ситуации в экономике. Проект реализуют с помощью кредитной линии, которую откроет Центробанк.

Накануне Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах по поддержке экономики в условиях кризиса из-за ситуации с коронавирусом. Помимо объявления выходной недели, он заявил о предоставлении отсрочки по кредитам должникам, доходы которых сократились на 30 процентов и более, без каких-либо штрафных санкций.

Также глава государства предложил повысить пособие по безработице в полтора раза до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), который на данный момент составил 12 130 рублей. Такой же суммой снизу будут ограничены выплаты по больничному листу.

Для малого и среднего бизнеса президент предложил отсрочку на полгода по всем налогам, кроме НДС, отсрочку по страховым взносам на тот же срок для микропредприятий, а также понижение страховых взносов на постоянной основе.

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