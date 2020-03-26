В России изменят правила госзакупок из-за коронавируса

В России правила проведения госзакупок в 2020 году изменили в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, это делается в рамках программы поддержки предпринимателей. В частности, предусматривается возможность закупать товары и услуги без проведения торгов. «Если поставщик не смог закрыть контракт из-за проблем, связанных с коронавирусной инфекцией, то могут быть изменены и сроки его исполнения, и списаны штрафные санкции за неисполнение обязательств», — рассказал глава кабмина.

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По последним данным, число зараженных в стране превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса.

По распоряжению президента России Владимира Путина до 5 апреля в стране объявлены выходные. Это сделано, чтобы сдержать распространение вируса. Также вводится ряд мер поддержки населения и бизнеса. Например, компаниям, несущим убытки из-за коронавируса, предоставляются отсрочки по выплате банковских кредитов и по всем налогам, кроме НДС, сроком на полгода.

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