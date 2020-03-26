В России из-за коронавируса стали появляться новые профессии

В России из-за эпидемии коронавируса стали появляться новые профессии. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на генерального директора Национального агентства развития квалификаций Александра Лейбовича.
По его словам, из-за массового перехода россиян на удаленную работу в ближайшее время может появиться большой спрос на таких специалистов, как цифровой куратор. Профстандарт для этой профессии был утвержден еще в 2018 году. Специалисты в данной области должны помогать людям настраивать их виртуальную среду, в том числе пользоваться онлайн-банкингом и телемедициной, участвовать в дистанционных совещаниях.
По прогнозу Лейбович, в ближайшее время также повысится спрос на таких специалистов, как организатор виртуальных бизнес-туров, консультант по оптимизации бизнес-процессов онлайн. Кроме того, возрастет популярность логистических профессий, работники которых специализируются на доставке еды, разработке новых схем циркулирования товаров и носителей услуг.
При этом, по словам эксперта, новый формат работы потребует не только появления новых специалистов на рынке, но и новых компетенций от представителей «старых» профессий.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения