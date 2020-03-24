Названы самые смешные профессии россиян

Няня для собак, постижер (эксперт по изготовлению париков), сваха и коренщик (кухонный работник, очищающий и нарезающий овощи) вошли в список самых смешных и нетривиальных профессий россиян, желающих найти работу. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Headhunter, которое поступило в «Ленту.ру».

По словам экспертов, смешные и необычные профессии возникают из-за того, что россияне при поиске подходящих вакансий на специальных платформах вбивают в поле поиска не только реальные профессии, но и их разговорные названия. Именно так среди запросов о работе оказались такие профессии, как «хороший человек», «путешественник» и «зритель».

Среди реальных необычных профессий, которые ищут россияне, оказались специалист по этикету, клоун, фермер, лесничий, барбер, кинолог, тайный посетитель и помощник депутата. Также жители страны более 250 раз искали вакансию «посла», хотя дипломат такого уровня по закону назначается непосредственно президентом. Однако не исключается, что речь идет о «после бренда» и «амбассадоре бренда».

Ранее Росстат представил рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами в среднем по России. Наиболее высокооплачиваемые профессии оказались в финансовой и страховой сферах, на второе место в Росстате поместили сферу добычи полезных ископаемых, на третье — сферу информации и связи.

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