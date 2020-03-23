Названы профессии с самыми высокими зарплатами в российских регионах

Наиболее высокие зарплаты в российских регионах зафиксированы в сфере добывающей промышленности, финансового сектора, а также интеллектуального труда. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Самые высокие зарплаты за 2019 год зафиксированы у представителей нефтегазовой промышленности в Сахалинской области. Они получают в среднем более 350 тысяч рублей в месяц.

На втором месте оказались финансисты из Москвы со средней зарплатой около 200 тысяч рублей в месяц. Тройку лидеров замкнули работники нефтегазового сектора в Ямало-Ненецком автономном округе. В среднем они получают за месяц более 150 тысяч рублей.

На четвертом месте расположились работники в отрасли IT из Санкт-Петербурга. В среднем они получают 145 тысяч рублей в месяц.

Ранее Росстат назвал регионы России с самыми высокими зарплатами. Больше всего получают на Чукотке, где в среднем зарплата составляет 106,8 тысячи рублей. Чуть меньше зарабатывают в месяц жители Ямало-Ненецкого автономного округа (100,4 тысячи рублей). На третьем месте оказалась Москва, где средняя зарплата составляет 94 тысячи рублей. По итогам 2019 года самые низкие зарплаты были зафиксированы в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), и Ивановской области, где зарабатывают 27,3 тысячи рублей.

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