Названы регионы России с самыми высокими зарплатами. С данными Росстата ознакомился RT.

Больше всего получают на Чукотке, где в среднем зарплата составляет 106,8 тысячи рублей. Чуть меньше зарабатывают в месяц жители Ямало-Ненецкого автономного округа (100,4 тысячи рублей). На третьем месте оказалась Москва, где средняя зарплата составляет 94 тысячи рублей. За столицей идет Магаданская область — там получают 92,9 тысячи рублей. В Ненецком автономном округе можно заработать в месяц 86,8 тысячи рублей.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов объяснил высокие зарплаты в северных субъектах страны и на Дальнем Востоке надбавками за непростые условия проживания. Также, по его словам, высоко оплачивается вахтовый метод работы, связанный с добычей полезных ископаемых.

Самые низкие средние зарплаты в 2019 году, по данным Росстата, были зафиксированы в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), и Ивановской области, где зарабатывают 27,3 тысячи рублей. В Ингушетии и Чечне заработная плата составила 27,5 и 27,7 тысячи рублей соответственно.

Ранее в марте были названы российские регионы с «московскими» зарплатами. Сообщалось, что новосибирские работодатели готовы платить около 200 тысяч рублей специалисту Senior DevOps Engineer (Space). В Самаре такую же зарплату предлагают главному конструктору. В Ростове-на-Дону столько же будут выплачивать директору департамента IT.

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