Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в среднем по России по итогам 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Наиболее высокооплачиваемые профессии зафиксированы в финансовой и страховой сферах. Средняя зарплата сотрудников в этой области составила 102,99 тысячи рублей. На втором месте — сфера добычи полезных ископаемых — 88,9 тысячи рублей. Также высокие зарплаты оказались у занятых в сфере информации и связи (74,4 тысячи рублей), научной и технической деятельности (72,9 тысячи рублей), а также в области государственного управления, военной безопасности и социального обеспечения (51 тысяча рублей).

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Самые низкие зарплаты в прошлом году зафиксированы у сотрудников предприятий общественного питания и гостиниц — в среднем 27,9 тысячи рублей. Чуть больше получают занятые в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 31,6 тысяч рублей.

Ранее стало известно, сильнее всего в России зарплаты вырастут в Татарстане — рост составит 3,4 процента. Также высокий рост зарплат в 2020 году ожидается в Якутии и Ленинградской области (плюс 3,2 процента), Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области (плюс три процента).

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