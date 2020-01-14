Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Названы самые высокооплачиваемые массовые профессии в России — соответствующее исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») провел сервис «Авито работа». Первое место заняло строительство.

По подсчетам авторов, средняя месячная зарплата строителей в России составляет 49,8 тысячи рублей. Также в первую тройку самых высокооплачиваемых массовых профессий и отраслей вошли фитнес-индустрия (47,7 тысячи рублей) и автомобильный бизнес (46,1 тысячи).

Материалы по теме Наполовину полон Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать

Три последних места заняли бухгалтерия и финансы (29,9 тысячи), административная работа (29,6 тысячи) и образование (26,2 тысячи). Средняя зарплата по всем массовым профессиям в России по итогам 2019 года составила 37,8 тысячи рублей. Это на шесть процентов больше аналогичного показателя в 2018 году.

При этом Москва и Санкт-Петербург значительно опережают остальные регионы. Средние зарплаты там равняются 57,5 и 47,9 тысячи рублей соответственно. За исключением этих двух городов самые высокие средние зарплаты зафиксированы в Екатеринбурге (39,5 тысячи рублей), Новосибирске (38 тысяч) и Краснодаре (37,9 тысячи). Самые низкие — в Волгограде (30 тысяч рублей).

По итогам другого исследования, IT стала сферой с самыми быстрорастущими зарплатами. В четвертом квартале 2019 года занятые в ней работники получали на 10,2 процента больше, чем в аналогичный период годом ранее.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!