Названы самые ненадежные должники в России

Самыми ненадежными должниками, как правило, становятся заемщики, работающие охранниками, водителями и официантами. К такому выводу в своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») пришла Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств.

Также в число профессий, представители которых чаще остальных оказываются неплатежеспособными, авторы включили слесарей, монтажников, грузчиков, сварщиков и кладовщиков.

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Самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам являются профессиональные военные. На них приходится всего 0,6 процента совокупного портфеля коллекторов. Также в число надежных заемщиков входят врачи и учителя.

В конце декабря были определены самые закредитованные регионы России. В их число вошли Калмыкия, Тыва и Курганская область.

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