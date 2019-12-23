Названы самые закредитованные регионы России

Калмыкия стала самым закредитованным регионом России. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет 86,2 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

На втором месте по уровню закредитованности оказалась Тыва с 76,4 процентами. Третью строчку заняла Курганская область с индикатором 72,8 процента. В первую десятку самых закредитованных регионов вошли также Чувашская Республика (70,5 процента), Оренбургская область (69,6 процента), Республика Адыгея (69,2 процента), Тюменская область (68,2 процента), Орловская область (67 процентов), Республика Башкортостан (66,7 процента) и Удмуртская Республика (66,4 процента).

Среди регионов с минимальной закредитованностью оказались Ингушетия (9,9 процента), Крым (13,9 процента), Севастополь (15,9 процента) и Дагестан (17,9 процента).

Отмечается, что средний уровень закредитованности россиян вырос за 2019 год с 44,9 процента до 47,1.

Ранее коллекторы посоветовали россиянам, прежде чем брать кредит, опытным путем убедиться в том, что оставшейся после выплаты суммы действительно хватит на жизнь. Если кредит не носит срочный характер, то стоит провести некий «краш-тест», не оформляя ссуду, и понять, реально ли прожить на оставшуюся сумму после «выплаты понарошку».

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