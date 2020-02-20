Названы регионы России с самым высоким ростом зарплат

Сильнее всего в 2020 году зарплаты вырастут в Республике Татарстан — рост составит 3,4 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России.

Также высокий рост зарплат обещают жителям Якутии и Ленинградской области (плюс 3,2 процента), Ямало-Ненецкого автономного округа и Пензенской области (плюс 3 процента). В среднем по стране увеличение заработных плат в 2020 году прогнозируется на уровне 2,5 процента, тогда как в 2019 году они выросли на 2,4 процента.

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Прибавка ниже среднего уровня ожидается в Свердловской (плюс 1,9 процента) и Самарской (плюс 1,8 процента) областях, Республике Карелия (плюс 1,7 процента), Новосибирской области (плюс 1,6 процента), Приморском крае (плюс 1,4 процента). При этом эксперты отмечают, что рост реальных доходов россиян будет «незначительным или вовсе нулевым».

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин по итогам 2020 года пообещал россиянам увеличение реальных зарплат на 2,3 процента. При этом, по его словам, реальные располагаемые доходы граждан (скорректированные с учетом инфляции доходы за вычетом обязательных платежей) по итогам года поднимутся на 1,5 процента.

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