Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

В России отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году стали IT и розничная торговля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску работы Headhunter.

Специалисты в сфере информационных технологий получают в среднем по стране 91,2 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2018 году заработок в этой отрасли увеличился на 6,5 процента.

Такой же темп роста зарплат зафиксирован и в розничной торговле. Однако торговцы этой сферы все еще остаются одними из низкооплачиваемых работников — средняя зарплата в отрасли составляет 59 тысяч рублей.

Медленнее других в уходящем году увеличивались заработки в медицинской и фармацевтической сферах и строительстве (по 1,2 процента). При этом с точки зрения абсолютных показателей медицина занимает второе место в заработном рэнкинге. Специалисты в этой отрасли получают в среднем по стране 80 тысяч рублей в месяц. На третьей строчке оказались строители, получающие в среднем 74 тысячи рублей в месяц.

Самые низкие зарплаты в 2019 году зафиксированы у сотрудников гостиниц, ресторанов, общепита и кейтеринга — в среднем 46,7 тысячи рублей.

Эксперты проанализировали данные о предлагаемой и фактической стоимости труда в 800 российских компаниях.

В июне Росстат оценил отрасли, в которых наиболее высокая зарплата. Самыми высокооплачиваемыми в ведомстве назвали специалистов в нефте- и газодобывающих компаниях, которые в среднем получают 130 тысяч рублей в месяц. В табачной сфере в среднем работник получает 121 тысячу рублей в месяц.

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