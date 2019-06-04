Названы отрасли с самым большим ростом зарплат

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года, передают «Известия».

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По данным ведомства, самыми высокооплачиваемыми являются специалисты в нефте- и газодобывающих компаниях. Их почасовая оплата составляет 793 рубля (до 130 тысяч рублей в месяц). В табачной сфере в среднем работник получает 739 рублей в час (примерно 121 тысяча рублей в месяц). Также рост доходов наблюдается в областях здравоохранения: оплата за час работы по сравнению с 2017 годом выросла на 23 процента — до 260 рублей (около 43 тысяч рублей в месяц).

В среднем по стране стоимость часа труда составила 332 рубля — на 11 процентов больше, чем в 2017 году.

По мнению экспертов, через несколько лет уровень зарплат повысится в таких областях, как биоинженерия, цифровые технологии и возобновляемая энергетика.

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