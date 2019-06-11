Названы регионы с самым большим ростом зарплат

В 2019 году рост реальной зарплаты россиян составит три процента, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Финансового университета при правительстве России.

Больше всего, по оценке экспертов, зарплата вырастет в Ленинградской области (7,1 процента), Приморском крае (6,5 процента), Дагестане (5,6 процента), Карелии (5,4 процента), Псковской области (пять процентов), Севастополе (4,7 процента), Кабардино-Балкарии (4,5 процента), Московской области (4,5 процента), Якутии (4,4 процента), Крыму (4,3 процента).

По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России увеличится на 1,8 процента, а в 2020 году рост составит до двух процентов. Больше всего экономика вырастет в Крыму и Севастополе, Амурской, Ленинградской и Самарской областях, Чечне, Приморском и Забайкальском краях, республиках Саха (Якутия) и Северная Осетия — Алания.

В Крыму и Севастополе рост зарплат объясняют инвестициями в инфраструктуру и ростом турпотока. В остальных регионах зарплаты разгонят крупные инвестпроекты, либо это территории с низкими темпами роста, где любые инвестиции приводят к серьезному росту экономики.

Ранее Росстат оценил отрасли, в которых наиболее высокая зарплата. Самыми высокооплачиваемыми являются специалисты в нефте- и газодобывающих компаниях, которые в среднем получают 130 тысяч рублей в месяц. В табачной сфере в среднем работник получает 121 тысячу рублей в месяц.

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