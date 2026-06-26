Раскрыт преследовавший с ножом молодую девушку пожилой россиянин

В Петербурге задержан мужчина с ножом, преследовавший девушку

В Санкт-Петербурге задержан 61-летний уроженец Дагестана, преследовавший с ножом 26-летнюю девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

По данным канала, все произошло вечером около дома № 44 на Московском проспекте. Тогда фигурант находился в нетрезвом состоянии. Он дерзко приставал к ней, угрожал ножом, а когда она попыталась сбежать, начал преследовать ее.

Ранее сообщалось, что в дагестанском поселке Тарки произошла стрельба. Там на территории бывшей школы поссорились местные жители. В какой-то момент один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил из него. В результате ранение получил 21-летний местный житель. Однако на этом конфликт не закончился. Затем жертвой стрельбы стал другой участник. Помимо этого, третий пострадавший был госпитализирован.

