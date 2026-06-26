Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:54, 26 июня 2026Экономика

Раскрыт уровень безработицы в России

Вице-премьер Голикова заявила о рекордно низком уровне безработицы в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Вице-премьер России Татьяна Голикова раскрыла уровень безработицы в стране. По ее словам, в данный момент он находится на рекордно низком уровне — всего 2,2 процента. Об этом пишет РИА Новости.

На пленарной сессии «Рынок труда: вызовы, тренды, решения» Голикова напомнила, что в 2019 году, до пандемии COVID-19, уровень безработицы составлял 4,6 процента. Однако в последнее время держится на «уже привычной» россиянам низкой отметке.

Вице-премьер уточнила, что количество вакансий на портале «Работа России» достигло почти двух миллионов позиций.

Ранее Голикова назвала средний возраст работников в России. Согласно административным данным Социального фонда (Соцфонда), он составляет 44 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС

    Семья россиян потратила на отдых в Великобритании более миллиона рублей

    Повысившая цены Apple упала со второго места в списке самых дорогих компаний

    Москвичам рассказали о погоде в выходные

    Раскрыт уровень безработицы в России

    Вернувшийся из армии актер анонсировал новую патриотическую роль

    Полковник в отставке посмеялся над Зеленским и его желанием быть «Наполеончиком»

    Раскрыт преследовавший с ножом молодую девушку пожилой россиянин

    Microsoft поймали на обмане пользователей Windows

    В СНГ высказались о возвращении Грузии в организацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok