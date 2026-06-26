Раскрыт уровень безработицы в России

Вице-премьер Голикова заявила о рекордно низком уровне безработицы в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова раскрыла уровень безработицы в стране. По ее словам, в данный момент он находится на рекордно низком уровне — всего 2,2 процента. Об этом пишет РИА Новости.

На пленарной сессии «Рынок труда: вызовы, тренды, решения» Голикова напомнила, что в 2019 году, до пандемии COVID-19, уровень безработицы составлял 4,6 процента. Однако в последнее время держится на «уже привычной» россиянам низкой отметке.

Вице-премьер уточнила, что количество вакансий на портале «Работа России» достигло почти двух миллионов позиций.

Ранее Голикова назвала средний возраст работников в России. Согласно административным данным Социального фонда (Соцфонда), он составляет 44 года.