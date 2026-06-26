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12:24, 26 июня 2026Экономика

Раскрыт средний возраст работников в России

Вице-премьер Голикова: Средний возраст работников в России составляет 44 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Drazen Zigic / Magnific

В настоящее время средний возраст работников в России составляет 44 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА Новости.

Это — административные данные Социального фонда (Соцфонда), пояснила заместитель главы правительства. В социальной сфере средний возраст работников в целом выше, а в обрабатывающей отрасли, напротив, — ниже, уточнила Голикова.

Проблему стремительного старения населения эксперты называют одним из ключевых вызовов для российской экономики. До 2032 года, отмечала ранее Голикова, на внутреннем рынке труда необходимо будет заместить порядка 12 миллионов человек.

На фоне фактического отсутствия кадровых резервов (безработица остается на рекордно низком уровне при росте скрытой) это станет непростой задачей, сходятся во мнении аналитики. Если властям не удастся справиться с этим вызовом в обозримом будущем, предупредил финансист Дмитрий Трепольский, у них останется два выхода из кризисной ситуации: либо стимулировать работников трудиться до глубокой старости, либо вновь повышать пенсионный возраст. Оба сценария, констатировал он, могут в конечном счете привести к росту социальной напряженности.

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