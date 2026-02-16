Масштабы кадрового голода в России оценили

Вице-премьер Голикова: До 2032 года в экономику нужно вовлечь 12 млн человек

До 2032 года в российскую экономику необходимо будет вовлечь в общей сложности около 12 миллионов человек. Масштабы кадрового голода в стране оценила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

Речь идет в том числе о замещающем вовлечении новых работников с учетом стремительного старения населения, пояснила она. Потребность в кадрах, отметила Голикова, разнится по отраслям и «во многом обусловлена средним возрастом занятых».

Самые серьезные проблемы с кадрами, добавила вице-премьер, испытывают такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, логистика, транспортировка и хранение грузов. Кадровый голод также фиксируется в сферах здравоохранения, образования и науки, заключила Голикова.

Ранее о все большем влиянии кадрового голода и старения населения на российский рынок труда заявлял финансовый аналитик Дмитрий Трепольский. В ближайшие семь лет, согласно оценке Минтруда, около 12,2 миллиона пожилых граждан прекратят профессиональную деятельность. С учетом нехватки квалифицированных работников, допустил эксперт, власти в среднесрочной перспективе могут начать стимулировать трудиться действующих сотрудников до глубокой старости. В противном случае, предупредил Трепольский, россиян будет ждать повышение пенсионного возраста.